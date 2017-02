Analys från Nässjö: Elpriset dyker

Elpriset i Norden har sjunkit med nästan 7 öre på två veckor. En av orsakerna är att det blåst mer vilket ger ökad vindkraft och pressade priser. Det milda vädret och ljusare tider innebär minskad användning av el, visar en rapport från Nässjöbaserade elbolaget Bixia.

– Mellan vecka 6 och 7 sjönk det nordiska elpriset från 36 öre till cirka 32 öre per kWh och under innevarande vecka beräknas priset sjunka ytterligare till cirka 29 öre. Under denna vecka beräknas vattenkraften stå för 50 procent av Nordens elanvändning och vindkraften för 10 procent. Nästa vecka kommer det dock att blåsa mindre vilket gör att vindkraften beräknas minska till cirka 5 procent, säger Matina Rosenberg, analytiker Bixia, i ett pressmeddelande.

Den främsta orsaken till nedgången förra veckan var det betydligt mildare väderläget. Denna vecka blåser det även mer vilket pressar priset. Men det är inte bara temperaturen och vinden som påverkar elanvändningen.

– Vi går mot ljusare tider vilket gör att behovet av belysning minskar successivt. Även detta har en viss påverkan på elanvändningen, säger Matina Rosenberg.