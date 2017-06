IF Eksjö har återigen tagit över ledningen i Höglandsfemman.

IF Eksjö spelade hemma på Ränneborg, intill misstänkta mordskogen, mot Bälaryd/Lommaryd under torsdagskvällen.

Det blev storseger med 5-2 och IF Eksjö gick därmed om både Malmbäcks IF och Ekhagens IF och leder nu serien.