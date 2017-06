ÄNTLIGEN – Enorm Höglandsseger ikväll

Ljuset i mörkret. Laget nätade fem mål på bortaplan.

Under fredagskvällen spelade IFK Österbymo åttonde omgången i div 5 NÖ borta på Bökensved mot IFK Västervik.

Efter en tämligen svag insats mot bottenlaget Tjust IF och den förnedrande storförlusten mot Ankarsrums IS var Ö-mo tillbaka i storform.

Till slut blev det 0-5 till IFK Österbymo (Joel Mattsson stod för tre av Ö-mos mål) som nu är uppe på andraplats i serien igen på lika många poäng som ledande AIS, bara två poäng i målskillnad skiljer.