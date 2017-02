ÄNTLIGEN – ny X2000-avgång från Höglandet

Höglandet får nu en ny avgång med X2000 i riktning mot Stockholm.

Det handlar om en rysligt tidig morgonavgång som börjar köras i slutet av augusti.

Tåget får avgång från Malmö C redan kl 04 och når Nässjö C redan kl 0555. Därefter stannar tåget också i Tranås på vägen till Stockholm (men däremot inte i Norrköping eller Södertälje S) med avgångstid kl 0626.

Tåget beräknas komma till Sthlm C vid 0840-tiden.

Tranås har redan en morgonavgång mot Skåne och en kvällsavgång från Stockholm mot Jönköping.

Tranås har också en avgång kl 0653 till Stockholm och en avgång på lördagar vid 08-tiden och en daglig avgång kl 1630 och kl 2130.