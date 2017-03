ÄNTLIGEN – Vimmerby HC vann, vidare till playoff 3

Vimmerby HC spelade tredje och avgörande match i playoff 2 på bortais mot Sundsvalls IK under söndagskvällen.

Vimmerby HC har aldrig varit så här långt i kvalet mot hockeyallsvenskan och lyckades vinna matchen tack vare avgörande i början av tredje perioden vid ställning 1-1.

Då gjorde VHC två mål på knappt 1,5 minut, varav det första i numerärt underläge.

Sundsvall reducerade i slutminuterna och låg på för en kvittering med målvakten uttagen men kom inte närmare.

Vimmerby HC nu klara för play off 3. De högst rankade lagen väljer motståndare under måndag lunch.

Mycket tyder på att högst rankade Troja-Ljungby väljer Vimmerby HC. Vinnarna från play off 3 går vidare till kvalserien till allsvenskan. Förra säsongen gjorde Västerviks IK den resan.