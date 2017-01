BESLUTAT: När vintern är över blir det Höglandsfest hela veckan

Derbyfest på Höglandet hela veckan, hela våren, sommaren och hösten. Det blir en spännande div 5-serie nästa säsong med många Höglandslag.

Serieindelningarna för nästa år har spikats av Smålands fotbollsförbund. Div 5 Norra blir en riktig Höglandsserie med nio av tolv lag från Höglandskommunerna i Jönköpings län. Därtill kommer tre lag från Jönköpings kommun.

Fjolårets seriesegrare Höreda GIF och Malmbäcks IF hör till storfavoriterna.

Div 5 Norra

BK Bosna

Ekhagens IF

FC Real Internacional

For serums IF

Höreda GIF

Eksjö Fotboll

Lommaryd/Bälaryd

Malmbäcks IF

Solberga Goif

Sommens AIF

Stensjöns IF

Sävsjö FF