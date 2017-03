BOMBEN: Elit Vetlanda och Dackarna ska börja samarbeta

Allting förändras. Nu gör speedwaylagen och ärkerivalerna Elit Vetlanda och Dackarna gemensam sak och inleder ett samarbete.



Företrädare för de båda moderföreningarna Vetlanda MS och Målilla MK har träffats för att hitta en kanal där klubbarna kan samarbeta i olika frågor.

– Ett sådant här samarbete här har jag sett fram mot länge, säger Tomas Karlsson, ordförande i Målilla MK, i ett pressmeddelande.

Det är på initiativ från Leif Hedberg, nyvald ordförande i Vetlanda MS, som klubbarna träffades under tisdagen för att hitta områden där man kan samarbeta.

Vid mötet deltog också Tommy Johansson, vice ordförande i Målilla MK och Anders Nilsson, kanslist i Vetlanda MS.

– Jag är ju helt ny på min position och har kanske för mycket idéer och att få till ett samarbeta mellan oss och Målilla är en, säger Leif Hedberg i pressmeddelandet.

Samarbetet kommer kanske överraskande för en del eftersom Elit Vetlanda och Dackarna sedan många år tillbaka är rivaler

– Men det är bara på ovalen vi ska vara det. Vi sitter i samma båt och det har varit alltför mycket negativt runt speedwayen på senare tid. Samarbetet mellan oss kan vara en väg att föra sporten framåt, säger Hedberg.

Under tisdagsmötet diskuterades att eventuellt subventionera inträdet för det motsatta lagets supportrar på matcher.

Åker till exempel en medlem från Målilla MK till Vetlanda för att titta på en elitseriematch finns det möjlighet att inträdet blir subventionerat vid uppvisandet av medlemskortet. Detta ska dock inte gälla under derbymatcherna.

En annan sak som diskuterades var gemensam pubafton hos respektive förening under kanske en GP-kväll med storbilds-TV.

– Det finns mycket annat som vi kan samarbeta med. Till exempel vad gäller fordonspark och funktionärer. Detta eftersom de båda lagens seriematcher aldrig körs samtidigt på hemmaoval. I övrigt är vi öppna för kreativa förslag från våra medlemmar i respektive klubb, säger Tomas Karlsson.

Leif Hedberg menar att ett samarbete över gränserna är ett måste:

– Vi sitter i samma båt och det är väl ingen hemlighet att ”båten” läcker. Flera klubbar har det just nu väldigt tufft och det gäller att vi alla hjälper till för att täppa till hålen. Så att hela speedwaysporten mår bra.

Möten liknande det under tisdagen ska hållas med jämna mellanrum och nästa möte blir i Målilla.