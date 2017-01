Bröt sig in på äldreboende i Sävsjö

Nu är det illa. Inte ens de äldre pensionärerna i Sävsjö är fredade från brottsligheten längre.

Under helgen bröt sig brottslingar in på ett äldreboende mitt i Sävsjö.

Vid 0425-tiden på fredagsmorgonen kom larm till polisen om att tjuvar brutit sig in på äldreboendet på Sporregatan.

Tjuvarna tog sig in genom att krossa ett fönster.

Polisen har kunnat säkra vissa spår på brottsplatsen.

En surfplatta har stulits, enligt initiala uppgifter.