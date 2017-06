Brutna ben – flera svåra olyckor under Vätternrundan

Hittills har två män dött och flera personer skadats under cykelloppen längs Vättern.

En man i 60-årsåldern dog under Halvvättern i närheten av Holaveden förra helgen.

En man i 60-årsåldern dog under lördagen under Vätternrundan. I båda fallen slutade männens hjärtan att slå. Hjärtlungräddningen på plats lyckades inte få liv i männen.

Dessutom har flera personer cyklat omkull och skadat sig under Vätternrundan. Det handlar, enligt uppgifter till SR, bl a om brutna nyckelben och andra skador.