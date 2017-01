Busstrafiken ställs in p g a halkan

Halkan slår till. Under tisdagskvällen kom besked om att busslinjer på JLTs bussnät ställs in.

Bussbolaget Keolis ställer in all sin stadstrafik i Jönköpings kommun som går utanför Jönköpings tätort. Detta gäller bl a busstrafiken till Tenhult och Lekeryd.

Orsaken är halkan. SMHI har klass 1-varnat för plötslig ishalka under tisdagen och kvällen. Temperaturerna gick tillfälligt över noll grader, snön blev till regn men sedan har det frusit på.

JLT har redan under säsongen drabbats av ett par halkolyckor med bussar och många drabbade.