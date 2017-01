Helikopter är insatt i sökandet efter en försvunnen 20-åring i Eksjö.

Polisens helikopter kunde inte sättas in under torsdagen efter att den gått sönder.

Under fredagen försvann helikoptern från Eksjö.

Vid 12-tiden var helikoptern borta. Anledningen var att den måste tankas på Jönköpings flygplats.

Under eftermiddagen ska helikoptern vara tillbaka i sökarbetet.