De tar beachpartyt till nya nivåer på Höglandet – hela sommaren

Efter musikfestival är det nu dags för nästa event på sommarens hetaste Höglandsstrand.

Movänta camping vid Försjön i Hult satsar nu på träningskvällar på stranden hela sommaren.

Från och med midsommarveckan och fram till mitten av augusti blir det olika typer av träning ett par gånger i veckan.

Det handlar bl a om tabata, zumba, cirkelträning, boxning, militärträning, mi fiesta och klassikern GSD (Get shit done!).

Träningarna ställs inte ens in vid dåligt väder.