Det alla visste skulle hända… nu drar de in bussarna också

Först drogs tågen in. Nu försvinner bussavgångar. Samtidigt dras ännu fler tåg in och ersätts inte med bussar. Kollektivtrafiken drabbas hårt på Höglandet.

Persontågstrafiken genom Eksjö kommun lades ner i december 2014 och busstrafik sattes in istället. Farhågor fanns då om att busstrafiken också skulle glesas ur på sträckan. Nu har farhågan besannats.

Länstrafiken drar från och med slutet av augusti in två turer med buss nr 330 mellan Eksjö och Mariannelund, en av dem är sena kvällsavgången kl 2148 från Eksjö, den andra är 1715-turen från Mariannelund.

All helgtrafik med linje 321 mellan Eksjö och Nässjö över Anneberg dras också in. All trafik på helgerna med buss 312 mellan Nässjö och Bodafors dras också in.

Dessutom dras alla tåg in mellan Eksjö och Nässjö. Endast en ersättningsbuss sätts in på sträckan, en morgonbuss till Nässjö för att pass med tåg till Jönköping. Ormarydsborna hänvisas till linje 301s hållplats vid rv 40 en knapp halvmil utanför orten, förutom ett par pendlingsturer till Eksjö och Nässjö.