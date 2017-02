Dramatisk isräddning i Nässjö

Under onsdagen har räddningstjänsten i Nässjö genomfört en stor isövning.

Det handlar om livräddning på is som övats under dagen.

Som övningsplats har Handskerydssjöns is använts.

Brandmän från Höglandets räddningstjänstförbund har deltagit i islivräddningsövningen.

Isarna ligger fast på sjöarna men samtidigt kommer Varningssignaler om smältande isar. Brandmännens inövade färdigheter kan komma att behövas vid skarpa lägen under senvintern.