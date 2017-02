Drogad knivman jagade flickor på stan

En ung man misstänks nu för både grovt olaga hot och för misshandel efter att han ska ha jagat tonårsflickor på Höglandet.

Under tidiga lördagsmorgonen fick polisen in en anmälan från två flickor i Tranås som kunde berätta att de under krognatten Tranås blivit jagade av en man som var beväpnad med kniv och sax.

Höglandspolisen fick in tillräckligt med uppgifter för att kunna hämta in en misstänkt 18-årig man till förhör. Mannen var kraftigt påverkad av berusningsmedel.

Efter tillnyktring och förhör hos polisen under lördagen släpptes mannen åter fri. Misstankarna mot honom kvarstår.