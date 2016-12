Dubbla inbrott på skola i Sävsjö – jultjuvar slog till i natt

En skola i Sävsjö har drabbats hårt av inbrott sedan höstterminen tagit slut. Under natten till fredagen var det dags igen.



Under natten till torsdagen upptäcktes ett inbrott på Hofgårdsskolan i Sävsjö vid 0130-tiden. Någon hade då brutit upp en dörr och tagit sig in i lokalerna. Det är dock oklart vad som stulits vid det tillfället. Polisen har inga spår efter några misstänkta.

Natten till fredagen var det dags igen. Vid 0015-tiden fick polisen larm från ett vittne som såg två personer krossa rutor och sedan bära ut saker från skolan. Det är ännu inte fastställt vad det rör sig om för stöldgods.

Tjuvarna hann försvinna från platsen innan polisen kom fram.

”Nu är det två inbrott på bara ett dygn”, konstaterar Höglandspolisens presstalesman Fredrik Magnusson på fredagsmorgonen.

Polisen försöker nu söka spår efter tjuvarna och vill gärna ha tips från allmänheten.