Dubbla Krösatågsbränder – fiaskot snart fullbordat

Två bränder på två dagar. Först norr om Vaggeryd och sedan i Växjö. Krösatågens färd mot avgrunden fortsätter.

Av länstrafikens tio dieseldrivna Krösatåg är bara sex i trafik. De andra är på verkstad. Efter branden under måndagen i Vaggeryd och i Växjö under tisdagen (båda gångerna i motorerna) förvärras nu krisen.

Sedan tidigare har tågtrafiken mellan Eksjö/Vetlanda och Nässjö C varit mer eller mindre helt inställd under vintern.

Nu kan ännu fler avgångar komma att ställas in på grund av bränderna.

Länstrafiksledningen skyller stor del av problemen på tågverkstaden i Nässjö.

”De har tagit på sig för mycket jobb och inte hållit sina leveranstider”, säger Carl Johan Sjöberg, chef för Jönköpings länstrafik, till SVT.