Polisen i Jönköping utreder sedan torsdagskvällen dubbla villainbrott i Bankeryd.

Polisen tog kl 17.20 emot en anmälan om inbrot i Bankeryd. Ägarna hade varit bortrest och upptäckte när de kom hem att någon tagit sig in i villan för att stjäla.

Kl 18.56 fick polisen ytterligare ett samtal om inbrott i Bankeryd. Någon gång under dagen har tjuvar tagit sig in i en bostad via altanen.

Polisen har skrivit två anmälningar om grov stöld genom inbrott. I båda fallen har polisen under kvälle genomfört tekniska undersökningar för att söka spår.

Det är ännu oklart vad som stulits.