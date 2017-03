Dubbla villainbrott i lyxkvarteret i natt – stal mycket

Tjuvarna vet var de rika bor. Natten till lördagen ska två villafastigheter i den fashionabla Jönköpingsstadsdelen Bymarken ha begåtts.

Vid midnatt utsattes villaägare på Viktor Rydbergsgatan för inbrott när någon använde en stege för att ta sig in via en balkong och under natten ska också en villa på Bymarksgatan ha drabbats av inbrott, rapporterar Jmini.

Från första villan stals bl a smycken till stora värden. Polisen har genomfört brottsplatsundersökning och spårade med hund under natten efter tjuvarna som dock ännu är på fri fot.