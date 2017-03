Elitserien mycket långt borta – ny förlust för Nässjö IF

Fjärde raka förlusten i elitseriekvalet för Nässjö IF kom under tisdagskvällen.

NIF förlorade hemma i Stinsen arena med 2-6 mot Ljusdal.

Med bara två omgångar kvar av kvalet är elitserieplatsen nu långt borta för Nässjö IF.

Det är dock fortfarande teoretiskt möjligt att nå elitserien men då måste Nässjö IF vinna stort över Kalix och Tillberga i de avslutande matcherna. Samtidigt måste Ljusdal vinna mot Kalix och Tillberga. Därtill måste Nässjö IF ta in 11 mål på Kalix för att nå andraplatsen i kvalserien.