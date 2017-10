Enorma Nässjösuccén – fyra lag flyttas upp i seriesystemet

Det såg mörkt ut ett tag under säsongen men när den nu sammanfattas kan det inte vara något annat än en stor Nässjösuccé.

Fyra lag från kommunen avancerar i seriesystemet med Nässjö FFs serieseger i div 3 och uppflyttning till div 2 som grädden på moset.

Därtill lyckades Stensjöns IF ta sig, via kval, tillbaka till div 4 efter en säsong i div 5 och efter en makalös upphämtning under senare delen av höstsäsongen.

Malmbäcks IF missade seriesegern i Höglandsfemman men tog revansch i kvalserien där laget var överlägset. Div 4-platsen blev klar under söndagen.

Därtill har Bodafors SK lyckats ta sig tillbaka till femman efter en överlägsen säsong i div 6.