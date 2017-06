Ett paradis i Vetlanda – vann med 9-0

Bäckseda IF kämpar för att undvika kvalplatsen i div 5 NÖ och mötte under tisdagskvällen superjumbon Tjust IF.

Tjust IF har NOLL poäng efter tio omgångar och är laget som alla andra lag måste slå. Det lyckades Bäckseda IF med, på ett storartat sätt.

Tjust IF släpper i snitt in sex mål och gör ett själva i varje match. Mot Bäckseda på Paradisvallen blev det 9-0 (5-0).

BIF pumpade in mål under hela matchen. Simon Svärdh blev tremålsskytt.

Bäckseda IF är därmed ovanför kvalstrecket igen men det är bara en poäng ner till Näshults IF som nu innehar den trista placeringen.