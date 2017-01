Festen fortsätter på Höglandet

Derbyfest nästan hela tiden. Det blir en spännande div 4-serie kommande säsong med många Höglandslag

Serieindelningarna har spikats av Smålands fotbollsförbund. Div 4 Norra blir en riktig Höglandsserie med sex av tolv lag från Höglandskommunerna i Jönköpings län. Därtill kommer fem lag från Jönköpings kommun.

Tidigare div3 & elitfyranlagen Aneby SK och Hvetlanda GIF tillhör storfavoriterna.

Div 4 Norra:

Aneby SK

Annebergs GIF

Hvetlanda GIF

IFK Stockaryd/Rörviks IF

Tranås FF

Vrigstads IF

Ölmstads IS

Bankeryds SK

Visingsö AIS

Norrahammars IK

IF Haga

Waggeryds IK