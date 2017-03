Återigen förlust. Det verkar inte bli någon elitserie den här gången heller för Nässjö IF.

Nässjö IF förlorade borta mot Kalix bandy under fredagskvällen.

NIF var i under läge genom hela matchen. I 89e matchminuten lyckades dock Viktor Lindqvist reducera till 3-2 men sedan kom NIF inte närmare.

Detta var andra raka förlusten i elitseriekvalet efter jämna matcher för Nässjö IF.