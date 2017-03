Galen biljakt genom Nässjö – tonåring kraschade in i hus

Under en biljakt genom Nässjö under torsdagen kraschade en tonårig förare in i ett hus. Föraren försökte fly men greps av poliser.

Vid 0825-tiden såg poliser hur en bilförare på Norråsgatan körde mycket aggressivt och verkade vilja försöka köra ifrån poliserna.

Efter en stunds körning tappade föraren kontrollen över sin bil och körde in i ett hus. Därefter försökte föraren fly genom att springa från platsen.

Höglandspoliserna, som nästan alltid är vältränade, sprang ifatt mannen som visade sig vara en 18-årig man.

Mannen verkade, enligt poliserna påverkad och togs med för provtagningar och förhör. Han saknade dessutom körkort.

18-åringen är därför misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott, olovlig körning och vårdslöshet i trafik.

Bilen hade dessutom registrerade parkeringsanmärkningar på över 5000 kronor. Bilen bärgades från platsen och Kronofogden är också inkopplad på fallet.