Galna biljakten i över fyra mil

Det blev helt livsfarligt när mannen försökte köra ifrån polisen medan han var hög på hasch. Först efter flera mil och flera allvarliga incidenter fick polisen stopp på mannen på en rastplats.

En 23-årig man har åtalats vid Jönköpings tingsrätt och är misstänkt för grov vårdslöshet i trafik och narkotikabrott efter en biljakt på rv 27 mellan Gislaved och Tranemo i somras. I förhör med polisen har mannen erkänt brott.

”Mannen har vid färd med personbil i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingats av omständigheterna. Han har, i syfte att undkomma polisfordon, under en körsträcka på på ca 45 kilometer fört fordonet i hög hastighet och under färden gjort flera omkörningar där sikten framåt varit bristfällig eller obefintlig så att mötande trafik tvingats bromsa för att undvika att kollidera samt vid ett tillfälle fört fordonet in på fel sida mittrefugen i en korsning. Genom sitt körsätt har mannen gjort sig skyldig till grov oaktsamhet och visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv och egendom”, anser Assistentåklagare Emma Harrius.