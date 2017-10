GROV STÖLD – plötsligt stod tjuven i lägenheten

”If the door is open, it isn’t theft”, sjunger U2 på sin senaste platta. Men så är det inte. Det är stöld, grov stöld t o m om du frågar polisen i Jönköpings län.

Polisen utreder nu sedan sena natten till torsdagen ett fall av grov stöld mot en familj i en lägenhet på Liljeholmsgatan i Jönköping.

En gärningsperson ska hr öppnat en stängd men olåst dörr till en lägenhet och sedan stulit saker från en hall, bl a en väska. Brottsoffren var hemma vid tillfället.