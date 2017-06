Högländarna blev mycket smartare ifjol

Jönköping är det län i Sverige som, sett till befolkningsmängd, lämnar in näst flest nationella patentansökningar till PRV, Patent- och registreringsverket och det handlar om en stor ökning det senaste året.

2016 kom 27,8 patentansökningar per 100 000 invånare in till PRV från Jönköping, något som placerat länet på en andra plats i Sverige, bara i Stockholms län lämnas fler patent/invånare in.

För Jönköpings län handlar det om en ökning med drygt 10 ansökningar från året innan.

– Att vi får in många patentansökningar från ett län tyder på god innovationskraft i länet. Ofta är det också ett tecken på att många tekniktunga företag har valt att etablera sig i länet, säger Mattias Arvidsson, chefscontroller på PRV, i ett pressmeddelande.

Topp tio nationella patentansökningar per 100 000 invånare ifjol (2015 års siffror inom parentes):