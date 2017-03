JÄTTEFIASKO: Larmet funkade inte när tjuvarna bröt sig in

Livet i förorten är inte lätt. Folk är bortresta. Tjuvarna hälsar på med krosstenar och larmet går inte igång. Det gör däremot grannen.

Två villaägare på Störtloppsvägen i Bankeryd drabbades i helgen av inbrott i sina fastigheter.

I det ena fallet kom tjuvarna och kastade in en sten genom en ruta och tog sig in i sovrummet. Än så länge oklart vad som stulits. En granne upptäckte inbrottet medan ägarna var bortresta under en vecka

Hos en annan villaägare på samma gata kom tjuvar och kastade in en gatsten genom ruta. Hela huset blev genomsökt.

Enligt polisens uppgifter fanns ett larm kopplat till villan men av någon anledning löste det aldrig ut.