Julprognosen för Höglandet: regn och hårda vindar

Det blir en blöt och blåsig jul på Höglandet, enligt SMHIs senaste prognos från natten till fredagen. Rejält blåsig med resterna av en storm som väntas under julhelgen. Vissa delar av Höglandet kan få snö.

På julafton blir det byig västlig vind som dessutom för med sig en del skurar in över Götaland, på Höglandet eventuellt med snöinslag, enligt SMHI som spår ca 5 plusgrader.

På juldagen blir det fortsatta vindar från väst och plusgrader.

Under annandagen och tisdagen ger ett djupt lågtryck ostadigt och blåsigt väder. Blåsigast verkar det bli under natten till tisdag när mycket hårda västliga vindbyar kommer in över Götaland och Höglandet. Det kan bli ca 20 m/s i byarna.