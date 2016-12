Stormen kommer – Klass 1-varning på Höglandet

SMHI har, som tidigare befarat, under juldagseftermiddagen utfärdat en klass 1-varning för väderutvecklingen på Höglandet som en del i förvarningar för den annalkande stormen under senare delen av julhelgen.



UPPDATERAD: 1536, 1545, 1549, 1557

Varningen gäller mycket hårda vindbyar på Höglandet.

Tisdag natt kan det bli mycket hårda västliga eller nordvästliga vindbyar på 21-24 m/s, d v s precis under gränsen för storm.

Prognoserna under juldagseftermiddagen pekar på att det kommer blåsa som värst i Nässjö och väster därom (ca 23 m/s som mest), en aning mindre i södra Vetlanda kommun och i Tranås kommun (21-22 m/s) och ytterligare lite mindre på östliga Höglandet i Mariannelunds- och Kvillsforsbygderna.

Varningen utfärdades vid 15-tiden och omfattar också Södra Vätterbygden och låglandet i Jönköpings län liksom både norra och södra Kalmar län med Öland. Kronobergs läns östra del omfattas också. I den västra delen gäller klass 2-varning.

Strax innan kl 16 utvidgades varningen till att också omfatta Östergötlands län med Ydre. Hela Götaland (både till lands och till sjöss) omfattas nu av klass 1- eller klass 2-varningar.

Definition för Varning klass 1 mycket hårda vindbyar: Vindbyar på 21 m/s eller mer. Grenar och enstaka träd knäcks. Vinden kan innebära problem för höga fordon.

