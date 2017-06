Poliser grep in mot en beväpnad man på Nässjö C under tisdagseftermiddagen.

Strax efter kl 14 stötte en polispatrull på en man på Nässjö Central. Poliserna beslutade sig för att genomföra en kontroll och vid en visitation av mannen hittades en kniv.

Poliserna tog kniven i beslag. Mannen som i 40-årsåldern är misstänkt för brott mot knivlagen. Inga människor ska ha kommit till skada.