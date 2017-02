Krossarna i stan – Högländare visade ingen nåd i Jönköping

Det blev en formidabel målfest när Nässjö IF spelade länsderby i södra allsvenskan mot Jönköping IF på Råslätts IP under lördagseftermiddagen.

Inför knappt 300 åskådare, därav bl a en strålande sol, satte NIF igång sitt lagmaskineri. Det dröjde dock förvånansvärt länge innan fösta målet kom.

Först efter 35 minuter gjorde Suzdalev 0-1.

Det blev däremot proppen ur i andra halvlek. 0-3 bara efter ett par minuter och till slut 1-8.

Segern innebar, eftersom Kungälv förlorade mot Motala, att Nässjö IF nu är klara för kval till elitserien.