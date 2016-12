Malmbäcks IFs kolossalt enorma jätteseger

Malmbäcks IF spelade annandagsbandy hemma i Stinsen arena mot Månsarps IF. Det gick som förväntat. Storseger.

Månsarps IF har inte tagit en enda poäng den här säsongen och det blev ingen den här gången heller.

Malmbäcks IF pumpade in mål genom hela matchen.

Månsarps IF fick sitt tröstmål redan i början av första halvlek när de gjorde 1-1 men sedan var det Malmbäck det handlade om.

Till slut blev det 13-1 (7-1).

Viktor Strand gjorde fyra mål. Pontus Andersson och Axel Henrysson blev tvåmålsskyttar.