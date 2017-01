Motståndarna förtvivlade – ny jättekross av Vetlanda BK

Vetlanda BK:s form håller i sig. Efter 8-4 mot topplaget Sandviken krossade man Stockholmslaget Tellus med hela 14-4 i Sapa Arena.



Nu var denna storsegern mer förutsägbar eftersom man mötte ett bottenlag. Men starkt ändå att vinna med tio måls marginal.

Faktum är att detta bara var andra gången Tellus släppte in tvåsiffrigt och att man tidigare gjort flera bra resultat.

Men mot VBK räckte man inte alls till.

Ändå var Stockholmarna i ledning med 1-2 efter 25 minuters spel efter mål på frislag och hörna.

VBK:s 1-0 var betydligt snyggare då Joakim Andersson plockade ner en lyra från Pontus Blomberg och fortsatte med att slå in bollen på tennis.

VBK gjorde därefter fem raka mål innan halvtidsvilan.

Tio minuter in i andra halvlek var ställningen dock bara 6-4.

Men under matchens sista 35 minuter gjorde VBK hela 8-0 på Tellus.

Flera av målen gjordes via frilägen bakom en förtvivlad Tellusmålvakt.

Joakim Andersson gjorde fem mål för VBK och Filip Bringe tre. Tvåmålsskyttar blev Tobias Nyberg och Johan Löfstedt medan Pontus Blomberg och Daniel Johansson gjorde varsitt.

Endast 741 åskådare såg VBK:s försenade nyårsfyrverkeri.

VBK tog därmed in en poäng på Hammarby och sista slutspelsplatsen.

Samtidigt drog man ifrån Tillberga som ligger på sista kvalplatsen. Tillberga är för övrigt VBK:s nästa motståndare.

På onsdag möts man i Västerås.

Leif Hedberg