När kommer de hem? HV71 kvar i Dalarna efter förlusten mot bottenlaget

Bottenlaget Leksands IF slog topplaget HV71 under tisdagskvällen. HV71-laget har ännu under onsdagsförmiddagen inte kommit hem till Jönköping.

Det blev förlust med 2-1 mot Leksand och HV71 tappar nu i tabelltoppen. Det skiljer sju poäng upp till serieledande Växjö Lakers. Dessutom har HV71 en match mer spelad.

Under onsdagsförmiddagen hade HV71-spelarna ännu inte inlett sin hemresa efter förlustmatchen.

Enligt HV71 väntar först en genomgång av förlustmatchen. Därefter isträning och först därefter en hemresa.