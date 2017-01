Nässjötåg gick sönder – satt fast i flera timmar i kylan

Mitt i kylan under onsdagskvällen gick tåget till Nässjö C sönder. Passagerare till Höglandet blev flera timmar försenade.

1950-tåget till Nässjö C från Stockholm med SJ kom aldrig… Tåget gick sönder någonstans i Södermanland under kvällen och beräknades ankomma till Nässjö C först framåt 2230-tiden.

Enligt Trafikverket berodde det hela på ett fordonsfel som inträffat någon gång efter kl 18 efter att tåget kört från Södertälje.

Högländare på väg mot Malmö C och Kastrup beräknades ankomma framåt 01-tiden.