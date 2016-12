Ny prognos: snö på Höglandet på julafton

Prognoserna för julvädret växlar hit och dit. Inte ens ett par dagar innan julafton är det säkert hur vädret blir. Senaste prognosen på torsdagskvällen utlovade dock möjligheter till snöfall.

Det väntas bli hårda vindar. Blåsten kommer från en storm som väntas svepa över Nordsjön och ta sig in över Höglandet på julafton. Med ovädret följer nederbörd.

På stora delar av Höglandet väntas regn under hela julafton men på vissa delar av Höglandet kan det bli snö, t ex i Malmbäck där den höga terrängen inbjuder till snöfall. Snö väntas komma under morgonen och tidiga eftermiddagen.