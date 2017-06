Olycka på rv 32 – stopp i trafiken

Det blev stopp i trafiken på väg 971 (omledda rv 32) från Stalpet till Blå Grindar båda riktningarna under sena eftermiddagen på måndagen.

UPPDATERAD 1659, 1720

Omledning av redan omledda trafiken sle via väg 978 och 981 via Frinnaryd.

Prognos om när vägen åter öppnar för trafik är under kvällen. Orsaken är en trafikolycka som inträffade framåt 1645-tiden.

Olyckan inträffade när en bilförare med påkopplad husvagn tappade kontroll över sitt fordon och körde av vägen och ner i diket.