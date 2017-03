Otroligt supersur förlust för Nässjö HC

Åh nej. Nässjö HC var på väg mot seger i Höglandsderbyt men sekunderna var för långa i slutet av tredje perioden.

Nässjö HC och Virserums SGF möttes i Virserums ishall i fjärde omgången i kvalserien till hockeytvåan under fredagskvällen.

Nässjö HC ledde under större delen av matchen och höll 3-4 in i sluttampen av tredje perioden.

VSGF tog timeout, tog ut målvakten och pressade på men verkade inte kunna få in något mål. Det blev dock inget segerjubel för NHC. VSGF gjorde mål med tre sekunder kvar av matchen.

I förlängningen slog VSGF efter tre minuter och vann med 5-4 (1-1, 0-2, 3-1, 1-0).

Samtidigt vann Sölvesborg överlägset över Åstorp och tar nu över serieledningen, två poäng före NHC och VSGF. Segrar i de återstående matcherna krävs nu av Nässjö HC om det ska bli div 2 nästa säsong.