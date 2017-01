Polisdygnet på Höglandet – detta har hänt

En hel del har hänt på Höglandet under senaste dygnet. Polisen har fått in en rad anmälningar om bl a trafikbrott, olyckor, skadegörelse och stöld.

Från Aneby och Vetlanda kommuner rapporteras om ett par smitningar under onsdagseftermiddagen.

I Eksjö kommun anmäldes en smitning under onsdagsförmiddagen. Detsamma skedde i Sävsjö.

Minst en person misstänks för försäljning av narkotika i Nässjö kommun under tisdagskvällen.

Natten till onsdagen anmäldes ett inbrott i en garagebyggnad i Nässjö.

En stöld ska också ha skett i Sävsjö kommun under onsdagsmorgonen och ett företag i Vetlanda drabbades av stöld under natten till onsdagen.

Fem rådjursolyckor inträffade under tisdagsdygnet i Nässjö (två st), Sävsjö, och Vetlanda (två st) kommuner.