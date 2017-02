Polisdygnet på Höglandet – detta har hänt

Bedrägeri, misshandel, knark, hot och trafikbrott. Det har hänt en del på Höglandet senaste polisdygnet.

Ett bedrägeri har anmälts till polisen i Ydre.

En kvinna ska ha vlivit misshandlad i en bostad i Aneby under natten till söndagen enligt en anmälan som kom in under tisdagen.

En person åkte fast för att ha varit påverkad av narkotika i Eksjö under tisdagskvällen.

En kvinna blev hotad i Aneby kommun och en kvinna i Sävsjö kommun under tisdagskvällen.

En bilförare togs för grov olovlig körning i Nässjö kommun under tisdagsförmiddagen.

Liknande brott misstänks i ett fall också i Sävsjö kommun och i ett fall i Vetlanda kommun under tisdagskvällen.

Under måndagskvällen stals en cykel i Eksjö kommun.

Det utreds också ett övergrepp i rättssak i Nässjö kommun sedan söndagskvällen.