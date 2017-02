Polisdygnet på Höglandet – detta har hänt

Bedrägeri, förfalskning, misshandel, knark, rattfylleri och stölder. Det har hänt en hel del på Höglandet senaste polisdygnet.

Polisen har fått in anmälan om bedrägeri från Nässjö under onsdagskvällen.

Under tisdagseftermiddagen ska en pojke ha blivit misshandlad inomhus i Nässjö kommun.

Natten till onsdagen ska en bil ha stulits i Nässjö kommun.

Snatterier och stölder noteras från Eksjö och Tranås, bl a från en vårdinrättning.

Under tisdagen kom en anmälan in om falska pengar som ska ha använts på något sätt i Nässjö kommun.

Någon har förstört bilar i både Tranås och Nässjö under onsdagen.

Under onsdagseftermiddagen stoppades en bilförare som misstänks för drograttfylleri i Nässjö kommun.

Ett par fall av narkotikabrott anmäldes under tisdagskvällen i Nässjö kommun.