Polisdygnet på Höglandet – detta har hänt

Misshandel, knark, hot, rattfylleri, skadegörelse, stölder. Det har hänt en hel del på Höglandet under helgen.

Under lördagen ska en man ha blivit misshandlad i Vetlanda.

Under sena natten till lördagen anmäldes en misshandel mot en kvinna i Nässjö. Misshandeln ska ha skett utomhus. Brottsoffer och gärningsperson ska ha känt varandra sedan tidigare.

En narkotikapåverkad person omhändertogs i Vetlanda under lördagseftermiddagen.

Under tidiga lördagsmorgonen togs en person med narkotika på sig i Tranås.

En person hade också knark på sig i Vetlanda under fredagskvällen, enligt de anmälningar som upprättats.

Flera personer blev ofredade och en kvinna och en man hotad i Sävsjö under helgen.

Hot mot flera män har rapporterats från Nässjö under helgen.

Skadegörelse rapporteras från Nässjö och Aneby där någong förstört en bil.

Ett inbrott ska ha skett i en butik i Sävsjö natten till lördagen.

Ett par fall av smtining från bensinräkning har anmälts i Nässjö och Sävsjö.