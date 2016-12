Polisinsats på travtävling – misstankar om grovt brott

Polisen är under nyårsafton på plats med ett många patruller på Mantorpstravet efter att det kommit uppgifter om att travtävlingen skulle kunna utsättas för ett rån.

Polisen gjorde bedömningen att sätta in en kommendering för att förebygga brottsligheten.

Situationen är under kontroll och det finns ingen anledning till att man som besökare ska behöva känna oro, meddelar polisen under eftermiddagen.

Insatsen kommer att pågå under hela dagen.

Utöver den polisiära närvaron på travbanan har Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten inlett en förundersökning rubricerad som förberedelse till grovt rån. I nuläget finns ingen misstänkt eller frihetsberövad.