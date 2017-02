Senaste polisdygnet på Höglandet – detta har hänt

Bidragsbrott, inbrott, olaga intrång, knark, skadegörelse, stöld. Det har hänt en del senaste polisdygnet på Höglandet.

I Nässjö har ett bidragsbrott mot Försäkringskassan anmälts.

I Eksjö ska under måndagskvällen någon ha gjort stig skyldig till egenmäktighet med barn, enligt en polisanmälan.

Ett hemfridsbrott ska ha begåtts i Tranås under helgen och ett i Aneby kommun.

Ett par fall av narkotikabrott noteras från Tranås under natten till måndagen liksom i Nässjö under måndagsförmiddagen när en person åkte fast för innehav av knark.

Någon har sabbat bilar i Vetlanda och Nässjö under senaste dagarna. Fallen rubriceras som skadegörelse.

Någon har stulit diesel ur en fordonstank i Aneby kommun under helgen.

I Nässjö har någon brutit sig in i en källare för att stjäla saker och under måndagen ska någon ha stulit på en vårdcentral.