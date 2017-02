Senaste polisdygnet på Höglandet – detta har hänt

Skadegörelse, misshandel, trafikbrott, knark, stöld m m. Det har hänt en del på Höglandet under gångna helgen.

Från Aneby rapporteras om skadegörelse under natten till lördagen.

I Nässjö kommun ska en man ha blivit misshandlad utomhus under fredagskvällen.

Fyra förare togs för olovlig körning i Nässjö under fredagen och lördagen.

Under fredagseftermiddagen kom en anmälan om människorov från Tranås kommun. Ett fall av självmord inträffade också i Tranås under söndagen.

Två personer åkte fast för narkotikabruk under natten till söndagen i Tranås. En person åkte fast för samma brott i Vetlanda under natten till lördagen.

Stölder har anmälts från en restaurang i Vetlanda under natten till söndagen och från en butik i Vetlanda under lördagen.

En kvinna ska ha blivit misshandlad i Vetlanda inomhus av en för henne bekant person under söndagseftermiddagen.