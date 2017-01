Tekniska problem med ventilationen innebär att Tranås kommun måste stänga simhallen i Tranås.

Under helgen är simhallen stängd för all verksamhet p g a av problem med ventilationen, meddelar Tranås kommun under lördagsförmiddagen.

Arbete pågår för att laga felet. Det finns inget besked om när simhallen kan öppnas igen.