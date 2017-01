Skallgång avslutad i Eksjö

En ung man är försvunnen i Eksjö sedan mitt på dagen på torsdagen. En skallgång genomfördes under fredagseftermiddagen.

Skallgången sattes igång vid 15-tiden med utgång från halkbanan på lv 134 i nordligaste utkanten av Eksjö.

Vid 18-tiden avslutades skallgången som anordnats av frivilligorganisationen Missing People.

20-åringen har inte hittats.

Polisen sökinsats har fortsatt under kvällen och sökområdet har utvidgats norrut och in i Ydre.

Helikopter har använts och soldater från hemvärnet har satts in i sökandet.