SKANDALMATCH: Publiken i slagsmål – en person illa skadad

Det spårade ur fullständigt i playoffmatchen till allsvenska kvalserien mellan Kristianstads IK och Nybro Vikings under lördagskvällen.

Nybro räddade sig till förlängning efter två mål i slutet av tredje perioden men det som hände på läktaren kom att prägla matchen än mer.

Närmare 1600 personer såg matchen på plats i Liljas arena i Nybro. Efter Nybros kvittering till 4-4 bröt slagsmål ut på läktaren när s k Kristianstadssupportar ska ha attackerat Nybroanhängare.

Enligt uppgifter till Barometern ska en Nybroanhängare ha blivit sparkad i huvudet och måste förses med en nackkrage.

En ambulans larmades till arenan för att hämta den skadade och matchen avbröts i flera minuter inför förlängningen.

”Säkerhetsarrangemanget är under all kritik. De lät dem springa in i vår klack och börja slåss”, säger en Nybroanhängare till Barometern.